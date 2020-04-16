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Boyabat sanayi esnafına maske

Boyabat Belediyesi tarafından sanayi esnafları ile burada bulunan vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirildi.


Boyabat Belediyesi dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü salgınıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hal yerinden sonra sanayi esnafları ve vatandaşlara da maske dağıtımını sürdürdü.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, belediye tarafından yürütülen maske dağıtımlarının ve vatandaşlara uyulması gereken tedbirler hakkındaki bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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