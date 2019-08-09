İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyabat Stadı Türkiye Kupası ve BAL'a hazırlanıyor

Boyabat Daylı Stadında Bölgesel Amatör Lig(BAL) ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları öncesi hazırlıklar devam ediyor.


Önümüzdeki dönemde BAL ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak olan Boyabat Daylı Stadı büyük müsabakalara hazır hale getiriliyor. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları tarafından tribünlerde kriterlere uygun bazı değişiklikler yapılırken, saha içi ve soyunma odalarında da çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor.


Stadyumdaki çalışmaların son aşamaya geldiğini aktaran yetkililer, müsabakalara kadar stadın hazır hale geleceğini ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.