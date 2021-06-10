Boyabat'ı su ve elektriğe kavuşturan Macar mühendis su kuyusu ile anılıyor

SİNOP (İHA) – 1930'lu yıllarda Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşanan su kıtlığı sorununu çözen ve ilçeyi ilk kez elektriğe kavuşturan Macar mühendis Ajtai Albert Kovach'in anısı, Kale Bağı'nda yeniden faaliyete geçirilen "Macarın Kuyusu" ile yaşatılıyor.

Boyabat'ı suya ve ilk defa elektriğe kavuşturan, bilgi ve becerilerini aktaran Macar Mühendis Ajtai Albert Kovach, insanlığa ve Türk-Macar dostluğuna hizmet etti. 1930'lu yıllarda Boyabat'ta yaşanan su kıtlığı nedeniyle Kalebağı'nda açtığı keson kuyu, büyüklerin değişi ile "Macarın Kuyusu" hem su problemini çözmüş hem de Ekin Pazarı'na yerleştirdiği türbinler sayesinde tarihi çarşının ilk defa kısmı zamanlı da olsa elektriğe kavuşmasını sağladı.

23 Ekim 2020'de Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın himayelerinde Macar mühendisi anma adına Macarın Kuyusu, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in katılımıyla yeniden faaliyete geçirilerek Boyabat halkının kullanımına sunuldu.