Boyabat'ın yeni meydanını en güzel fotoğraflayanlara büyük ödül

Sinop Boyabat Belediyesi tarafından düzenlenen “Şehrin Kalbi Meydan” temalı ödüllü fotoğraf yarışması 1 Haziran'da başlıyor. Yarışmanın büyük ödülü ise 3 bin TL.

Boyabat Belediyesi tarafından hazırlanan, 1 Haziran'da başlayarak 21 Haziran'a kadar sürecek Şehrin Kalbi Meydan yarışmasıyla yakın tarihte hizmete açılan Boyabat Kent Meydanı'ndan en güzel kareler, ödüllendirilecek. Yarışmaya katılanlar, Boyabat Belediyesi ve Kaymakamlık binasının da içerisinde bulunduğu Kent Meydanı'nın en güzel fotoğraflarını çekerek sanatsal maharetlerini gösterecek.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Katılımcılar, yarışma başvurusu ve diğer tüm ayrıntılara Boyabat Belediyesi resmi internet sitesinden ulaşabilirler. Yarışmanın ödülleri ise şu şekilde, birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL, dördüncü mansiyon 750 TL, beşinciye 500 TL ve altıncı seçilen Jüri Özel Ödülü ise 500 TL'dir” dedi.