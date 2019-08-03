Boyabatlı iş adamının bağış yaptığı okul hakkında önemli gelişme

Boyabatlı iş adamı Yalçın Küçükbaş'ın babası adına yaptırmak istediği okul için çalışmalar başladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşamını sürdüren iş adamı Yalçın Küçükbaş, 2014 yılı Ocak ayında dönemin Sinop Valisi Yavuz Selim Köşger'e başvuruda bulunarak babası Necdet Küçükbaş adına yaptırmak istediği ve çeşitli sebeplerle yapılamayan okul için önemli gelişmeler yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yapım işi 5 sene aksayan ortaokul yapım çalışmaları Sinop İl Özel İdaresi tarafından, zemin etüt raporu ve revize projelerinin hazırlanması ile ilgili ihalenin yayınlanmasıyla start aldı.

Küçükbaş 2014 yılında Boyabat Kemal Dede Mahallesi'nde yapılması planlanan okulun 4047,52 metre karelik arsasının kamulaştırma bedeli olarak, 500 bin TL'yi Sinop il Özel İdare hesabına yatırmış ancak gelişen süreç içerisinde okulun yapım işi ile ilgili adım atılmaması ve bilgi eksikliği sebebiyle şikayetler artmıştı.