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Boyabatlı kadınların kış için ekmek hazırlığı

Sinop’un Boyabat ilçesinde kadınlar bir araya gelerek kış öncesi çeşitli ekmek yapımına başladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kadınlar bir araya gelerek kış öncesi çeşitli ekmek yapımına başladı.


Boyabat'ta ev kadınları, her yıl sonbaharda yaptıkları ekmek yapımına başladı. Her gün farklı bir kişinin ekmeğini imece usulü yapan mahalle halkı, yazma ve yufka ekmeği yaparak kışa hazırlanıyor. Kadınlar burada yaptıkları çalışmalar sırasında komşuluk ilişkilerini güçlendirirken, geleneğin yeni nesilleri aktarılmasını da sağlıyor.


Ev hanımı Behiye Akar, geleneksel hale getirdikleri yazım ekmeğinin yedi aşama sonucunda ortaya çıktığını ifade ederek, "Ekmeklerimizi imece usulü hazırlıyoruz. Her gün sırayla farklı bir ailenin ekmeği yapılıyor, akraba ve komşularımız ile birlikte sohbet ediyoruz. Keyifli vakit geçirerek kışa hazırlanmak çok güzel" dedi.

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