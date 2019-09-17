Boyabatlı öğrencilerden örnek proje

Sinop'un Boyabat ilçesinde Cengiz Topel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde örnek bir etkinliğe imza attı.

Sinop'un Boyabat ilçesi Cengiz Topel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri “Minderini Kap Gel, Kitabını Oku” sloganıyla evden getirdikleri minderlerde kitap okuyarak kitap okumanın önemine dikkat çektiler. Tablet ve telefonların kitapların önüne geçmesi ile çocukların daha fazla kitap okuması adına böyle bir etkinliğe imza attıklarını söyleyen Okul Müdürü İsmail Sancak, çocukların daha çok kitap okumalarını sağlayacak etkinliklerinin devam edeceğini ifade etti.

Cengiz Topel Ortaokulu Rehber Öğretmeni Ahmet Fatsal konuya ilişkin; “Kitap okumak önemi hemen herkes tarafından bilinir. Önemli olan örnek olmak, kitabını eline alıp ‘hadi birlikte okuyalım' demektir. Büyük küçük tüm öğrencilerin ve hatta okumanın yaşı yoktur diyen velilerin de katıldığı çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bir okul düşünün bütün öğrencileri, duyarlı velileri ve öğretmenleriyle çıkmışlar bahçede kitap okuyorlar. Tam anlamıyla eğitim dediğimiz olgu, yaparak yaşayarak öğrenilir. Cengiz Topel İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri de bunu hoş bir etkinlikle başardılar. Emeği geçen öğretmenlerimize velilerimize öğrencilerimize ve yöneticilerimize teşekkür ederiz” dedi.