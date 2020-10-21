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Boyabatlılar bu kavşağa çözüm bekliyor

Sinop’un Boyabat ilçesinde birçok ölümlü kazanın meydana geldiği ve "kaza kavşağı" olarak adlandırılan Boyabat Sanayi Kavşağı’na vatandaşlar çözüm bekliyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde birçok ölümlü kazanın meydana geldiği ve "kaza kavşağı" olarak adlandırılan Boyabat Sanayi Kavşağı'na vatandaşlar çözüm bekliyor.


Boyabat ilçesinde yıl içerisinde birçok kazaya sebep olan Sanayi Kavşağı ilçe sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Karayolları sorumluluğunda bulunan kavşak, sürekli kazaların yaşanması nedeniyle halk tarafından "kaza kavşağı" olarak adlandırılıyor. Vatandaşlar bölgede yeterli düzenlemenin olmadığını, sürücülerin de bu bölgeye hızlı girdiğinden kazaların kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, kavşakta bir düzenleme yapılmasını ve gereken önlemlerin yetkililer tarafından alınarak bu bölgede kazaların son bulmasını istiyorlar.

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