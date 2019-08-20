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Boyabat'ta 33 parça tarihi eser ele geçirildi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde 33 parça tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmaları sonucunda bir şahsın İzmir'den Sinop'a otobüsle tarihi eser getirdiği bilgisine ulaştı. Yol arama çalışmalarında Boyabat Tekke köyü mevkisinde aracı durduran jandarma ekipleri çanta içerisinde bulunan 21 parça sikke, 12 adet tarihi eseri ele geçirdi. Çanta içerisinde İzmir'den Sinop'a tarihi eser götürdüğü iddia edilen M.Ö. gözaltına alındı.


Tarihi eserler Sinop İl Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken olayla ilgili araştırma devam ediyor.

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