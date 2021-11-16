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Boyabat'ta ahşap akıl ve strateji oyunları el sanatları sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle; Boyabat Belediyesi’nin bu yıl 3.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle; Boyabat Belediyesi'nin bu yıl 3.kez düzenlediği Zeka Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi açıldı.


Açılışta düşüncelerini paylaşan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Oyun oynamak çocuklarımızın işi. Güçlü nesiller yetiştirmede oyunun ilk ve en önemli adım olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple sergimizin açılışını yine çocuklarımızla birlikte coşkuyla gerçekleştirdik. Kültürüne sahip çıkan onları yaşatan çocuklar yetiştirmek en büyük dileğimiz. Katılan misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Çakıcı sonrasında çocuklarla bir süre ahşap zeka oyunları oynadı.


15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi Fuaye Alanında çocuklara yönelik açılan sergi, 21 Kasım Pazar gününe kadar, 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

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