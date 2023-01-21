Boyabat'ta başıboş köpekler için bakım noktaları kurulacak

Sinop'un Boyabat ilçesinde son günlerde artan başıboş köpek problemi nedeniyle belediye ve kaymakamlık harekete geçti. İlçede belirlenen 3 bölgeye ‘köpek bakım noktası' kurulacağı açıklandı.

Önceki gün, evinden çıkarak dershaneye giden genç kıza kaldırımda yürüdüğü sırada başıboş köpeklerin saldırması büyük tepki topladı. Yaşanan saldırılar sonrası mahalleliler, yetkililerin saldırgan ve başıboş dolaşan köpek sorununa çözüm bulunmasını talep etti. Harekete geçen Boyabat Kaymakamlığı, Boyabat Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü bir araya gelerek sahipsiz hayvanlarla ilgili kararlar aldı.

Boyabat'ın üç ayrı noktasında köpek bakım noktalarının oluşturulacağı, hayvanseverlerin bu noktalarda sokak hayvanlarını besleyebilecekleri ve bakımlarını yapabilecekleri belirtildi.