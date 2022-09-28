Boyabat'ta çeltik hasadı

Türkiye'nin çeltik üretiminde önde gelen bölgelerinden Sinop Boyabat'ta çiftçilerin hasat çalışmaları başladı.

Biçerdöverle hasat yapan çiftçiler, yeni bir hasat sezonunda olmanın sevincini yaşıyor. İlçenin önemli geçim kaynağı olan çeltik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni fiyatıyla bu sezonda üreticinin yüzünü güldürüyor.

İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve beraberindeki heyet ilçeye bağlı Şıhlı köyünde çeltik tarlalarındaki hasat çalışmalarını incelemek üzere çiftçileri ziyaret ederek sohbet etti.

Kaymakam Yılmaz, “Boyabatımızın en önemli gelir kaynaklarından olan çeltiğin hasadı başladı. Bu sene tarım müdürlüğümüzden ve üreticilerimizden aldığımız bilgiye göre dönüm başına 700-800 kilogram civarında ürün alabiliyoruz. Çeltik fiyatları zaten Cumhurbaşkanımız tarafından kilogramı 15 TL olarak açıklandı. Çiftçilerimiz bir senelik alın terinin karşılığını alacaklar inşallah. Allah hepsine bol kazançlar versin, güzel bir sezon geçirdiğimize inanıyorum. İnşallah ilerleyen yıllarda bu seneleri örnek almak kaydıyla daha iyi çalışmalar yürüteceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.