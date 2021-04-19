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Boyabat'ta çocuklara özel Ramazan sokak gösterileri

Sinop Boyabat’ta çocuklara özel Ramazan sokak gösterileri Beyazıt Cami önünde yapılan programla başladı.

Sinop Boyabat'ta çocuklara özel Ramazan sokak gösterileri Beyazıt Cami önünde yapılan programla başladı.


Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Gönülden Gönüle Çocuklara Ramazan Özel Sokak Gösterileri Beyazıt Cami önünde gerçekleşen programla başladı. Ordu'nun Fatsa ilçesinden gelen gösteri ekibinde Palyaço, Ateşbaz, Tahta bacak, Hacivat, Karagöz, Davul, Maskotlar yer aldı. Çocuklar maskotlara ve palyaçoya büyük ilgi gösterdi. Gösteri ekibi buradan Yıldız Mahallesi ve Kumluk Mahallesi'nde gösterilerine devam ettiler.


Gösterilerin 23 Nisan Cuma gününe kadar mahalle ve sokak aralarında devam edeceği öğrenildi.

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