Boyabat'ta depremzedeler için desteğin sürdürülmesi çağrısı

Öncelikli olarak hazır gıda ve plastik tabak ürünleri yardımları bekleniyor.

Sinop'a bağlı Boyabat Kaymakamlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi sonrasında bölgedeki afetzedeler için ilçe halkına destek çağrısında bulundu. Öncelikli olarak hazır gıda ve plastik tabak yardımı yapılması gerektiği belirtildi.

Boyabat Kaymakamlığı tarafından, “Kıymetli Boyabat halkı, bugüne kadar insanüstü bir çaba ile yapmış olduğunuz yardımlar sonrasında deprem bölgesinden Boyabatlılara karşı müthiş bir minnet duygusu gelişmiştir. Bölgedeki kardeşlerimiz sizlere selam ve dualarını göndermiştir. Ancak deprem bölgesinde günde 3 öğün aş kaynatıldığı için kardeşlerimizin hazır gıda, konserve, pirinç, nohut, mercimek, fasulye, çay, şeker, tuz, plastik çatal, kaşık, tabak ve bardak gibi malzemelere ihtiyacı vardır. Abat şehir Boyabat üzerine ne düşüyorsa bir kez daha yapıp, depremzede kardeşlerini yalnız bırakmayacaktır” denildi.

İlçe halkının, 15 Temmuz Kültür Merkezi'ndeki yardım toplama alanına öncelikli olarak hazır gıda ve plastik tabak olmak üzere belirtilen gıda ürünleri desteklerinin sürdürülmesi gerektiği belirtildi.