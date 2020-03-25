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Boyabat'ta dezenfekte çalışması

Boyabat Belediyesi’nin, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınının yayılmasını engellemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Boyabat Belediyesi'nin, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınının yayılmasını engellemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.


Çevre Temizlik İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce; Boyabat'taki caddeler, sokaklar ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. İtfaiye ekipleri de gün boyu sokakları yıkayarak güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturmak için mesailerine devam ediyor.


Boyabat Belediyesi'nden yapılan açıklamada; ekiplerin Boyabat'ın her noktasını temizleyene dek cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam edecekleri belirtildi.

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