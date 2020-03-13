İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyabat'ta dezenfekte işlemi devam ediyor

Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü ( Covid-19)’ün Türkiye’de görülmesiyle birlikte Boyabat Belediyesi sokaklarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü ( Covid-19)'ün Türkiye'de görülmesiyle birlikte Boyabat Belediyesi sokaklarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.


Boyabat Belediyesi'ne bağlı ekipler; özel dezenfekte ürünleri ile insanların yoğun olarak bulundukları yerlerde, çöp konteynerlerinde, cami tuvaletlerinde, duraklarda, çocuk oyun alanlarında ve parklarda oluşabilecek hastalıklara karşı önlem alarak, titizlikle çalışmalarına devam ediyorlar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.