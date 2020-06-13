Boyabat'ta doğal gaz çalışmaları yeniden başladı

Sinop'un Boyabat ilçesinde korona virüsle mücadele sürecinde ara verilen doğal gaz çalışmaları Erenlik Tepesi mevkisinde ilk kazmanın vurulmasıyla birlikte yeniden başladı.

Boyabat Belediye Başkanlığında yapılan toplantının ardından Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile doğal gaz firması yetkilileri, alt yapı çalışmalarının yapıldığı Erenlik Tepesi mevkisinde incelemelerde bulundular.

Açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Bugu¨n Boyabat Erenlik Tepesindeyiz, korona viru¨s tedbirleri kapsamında dogˆal gaz c¸alıs¸malarına ara vermis¸tik. Bugu¨n itibarıyla c¸alıs¸malar tekrar bas¸ladı. Yaklas¸ık 4 aydır viru¨s sebebiyle Boyabat'ta dogˆal gaz c¸alıs¸ması yapılamadı. Ancak Camikebir Mahallesi'nde yılbas¸ına kadar dogˆal gaz verilecek s¸ekilde hatları c¸ekilecek. I·ns¸allah üç yıl ic¸erisinde İlçemizdeki tüm konut alanlarına dogˆal gaz verilecek s¸ekilde c¸alıs¸malarımızı gerc¸ekles¸tiriyoruz. Biz Boyabat için çalışıyoruz, Boyabatlılar için çalışıyoruz. Geç olsun ama güç olmasın diyoruz. Daha önceden annelere söz vermiştik; soba yakmaktan, kül dökmekten kurtaracağız diye. Sırtımızda taş taşıyacağız, doğal gazı sizlere yaktıracağız" dedi.