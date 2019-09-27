İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyabat'ta doğal gaz çalışmalarında sona yaklaşıldı

Sinop’un Boyabat ilçesinde 2018 yılı içerisinde çalışmalarına başlanan ve boru hattı döşemelerine devam edilen doğal gazda sona yaklaşıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2018 yılı içerisinde çalışmalarına başlanan ve boru hattı döşemelerine devam edilen doğal gazda sona yaklaşıldı.


Doğal gaz çalışmalarını yerinde inceleyerek firma yetkilileri ile görüşen Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, doğal gazı dört gözle bekleyen vatandaşlara müjdeyi verdi. Doğal gaz çalışmalarının ilçe merkezine 1 kilometre mesafede Aşıklı Tekke mevkine kadar geldiğini ifade eden Çakıcı, "İnşallah kısa süre sonrasında Boyabatımızın belli bir kısmında bacalardan doğal gaz dumanı tütecek. Bütün amacımız bu şehre hizmet etmek. Doğal gazın gelmesiyle birlikte bu şehrin havası temizlenecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.