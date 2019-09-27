Boyabat'ta doğal gaz çalışmalarında sona yaklaşıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2018 yılı içerisinde çalışmalarına başlanan ve boru hattı döşemelerine devam edilen doğal gazda sona yaklaşıldı.

Doğal gaz çalışmalarını yerinde inceleyerek firma yetkilileri ile görüşen Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, doğal gazı dört gözle bekleyen vatandaşlara müjdeyi verdi. Doğal gaz çalışmalarının ilçe merkezine 1 kilometre mesafede Aşıklı Tekke mevkine kadar geldiğini ifade eden Çakıcı, "İnşallah kısa süre sonrasında Boyabatımızın belli bir kısmında bacalardan doğal gaz dumanı tütecek. Bütün amacımız bu şehre hizmet etmek. Doğal gazın gelmesiyle birlikte bu şehrin havası temizlenecek" dedi.