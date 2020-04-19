İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyabat'ta ekmek fırınları dezenfekte edildi

SİNOP (İHA) – Korona virüsle mücadelesini kararlı bir şekilde yürüten Boyabat Belediyesi, ilçedeki tüm fırınlarda dezenfekte ve sterilizasyon çalışması gerçekleştirdi.


Boyabat Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri, resmi kurumlar, camiler ve okullar başta olmak üzere birçok alanda dezenfekte ve sterilizasyon işlemlerini yerine getirdikten sonra fırınları da kapsamlı bir şekilde dezenfekte ettiler. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Aldığımız tedbirlere uyduğumuz kadar güçlüyüz. Bu sebeple ilçemizdeki ekmek fırınlarımızın giriş çıkışları ve imalathanelerinde titizlikle dezenfekte işlemlerimizi gerçekleştirdik. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de kararlı mücadelemize devam ediyoruz. Çevre Temizlik Müdürümüz ve ekiplerimize gayretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.