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Boyabat'ta ev yangını

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangın sonucunda bir evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangın sonucunda bir evin üst katı kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Boyabat Aşıklı Tekke Caddesi'nde Mehmet G.'ye ait 3 katlı evin çatı katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ardiye olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katı tamamen yanarak kül oldu. Olay yerine gelen Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek alevlerin diğer katlara ve bitişiğinde bulunan evlere sıçramasını önledi.


Maddi zararla atlatılan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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