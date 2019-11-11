İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyabat'ta fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ’Geleceğe Nefes’ seferberliği çerçevesinde Boyabat Akyörük köyü mevkisinde 19 bin fidan topraklar buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' seferberliği çerçevesinde Boyabat Akyörük köyü mevkisinde 19 bin fidan topraklar buluştu. Kızılçam, iğde, selvi, ahlat gibi birçok tür ağaç fidanının toprakla buluştuğu organizasyona yaklaşık 700 kişi katıldı.


Birçok kamu kuruluşunun katıldığı organizasyon saat 11.11'de başladı. Konuya ilişkin konuşan Boyabat İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy, "Boyabat halkı ağaç ve orman konusunda çok duyarlı bugün bunu bir kez daha görmüş olduk. Tüm kurumlarımız ile burada geleceğe nefes oluyoruz. Bu kapsamda 19 bin tane fidanı toprakla buluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah kampanyamız tüm ülke çapında başarıyla sonuçlanır. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.