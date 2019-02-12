İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyabat'ta hava kalitesi tehlikeli seviyeye geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İndeksi raporlarına göre Sinop’un Boyabat ilçesinin hava kalitesi, Türkiye’deki en kalitesiz havası olarak ölçüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İndeksi raporlarına göre Sinop'un Boyabat ilçesinin hava kalitesi, Türkiye'deki en kalitesiz havası olarak ölçüldü.


Hava Kalitesi İndeksi raporlarına göre 12 Şubat itibariyle Türkiye'nin en kalitesiz havası Sinop'un Boyabat ilçesi olarak ölçüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının web sayfasında yayımladığı bilgi ve raporlara göre bugün, Sinop'un Boyabat ilçesinin hava kalite indeksi 500 (tehlikeli) seviyede çıktı. Ayrıca yapılan uyarıda, “Hava kalitesi ciddi sağlık etkileri oluşturabilecek seviyededir” ifadeleri kullanıldı.


Hava kalitesi indeksi raporlarına göre 0-50 derece arası iyi, 51-100 derece arası orta, 101-150 derece arası hassas, 151-200 derece arası sağlıksız, 201-300 derece arası kötü ve 301-500 derece arası da tehlikeli olarak değerlendiriliyor.


Bugün itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının raporlarına göre Türkiye'de Boyabat hariç, hava kalite indeksi tehlikeli seviyede olan bir yer ölçülmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.