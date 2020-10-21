İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyabat'ta kaldırım işgaline son

Boyabat Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan yerli sebze meyve satışı yapan tezgahlar kaldırıldı.


2018 yılında Boyabat İnönü İlkokulu bahçesinde kurulan yerli sebze meyve pazarında satıcıların zamanla dışarı bölgelerde satış yapması, yol boyunca birçok tezgahın oluşmasını sağlamıştı. Yol boyunca satış yapacak yerin kalmaması ve kaldırımların daralması sebebiyle satış yapılan tezgahlar kaldırıldı.


Alınan bu karardan bazı vatandaşlar memnun olurken, satış yapanlar ise memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Satıcıların bazılarının sokak aralarında satış yaptığı gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.