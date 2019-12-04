Boyabat'ta kar mesaisi başladı

Şube Şefliğinde kış sezonu mesaisi başladı.

Kış aylarının gelmesi ile yoğun bir çalışma içerisine girecek olan Şube Şefliği çalışanları bugün gerçekleştirilen törenle sezonu açtı. Kar küreme araçları, greyder, dozer ve 100'e yakın personeli ile kış aylarında vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalar yapacak olan Karayolları ekibi birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kurban kesiminin ardından Karayolları Şefliği yemekhane salonunda ikram edilen yemek sonrası program sona erdi.

Programa Şube Şefi Orhan Akyürek'in yanı sıra personel ve vatandaşlar katıldı.