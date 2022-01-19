Boyabat'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

Boyabat mevkisinde bazı araçlar, kar sebebiyle yolda kaldı.

Sinop'ta etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sinop İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada gün itibarıyla il genelinde 206 köy yolu ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Karayolları ekipleri otoyollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Emniyet ekipleri ise bazı bölgelerde trafik kontrolü sağlıyor, büyük araçların geçişine izin verilmiyor. Sinop-Boyabat arası seyir halinde olan bazı araçlar yolda kalması, bölgedeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Videoda bir aracın buz nedeniyle yol dışına çıktığı, çevredeki vatandaşların yardım ettiği görülüyor.