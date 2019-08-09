İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boyabat'ta kaza: 1 çocuk yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.


Kaza, saat 15.30 sıralarında Pazaryokuşu mevkisi İtfaiye Amirliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol S.'nin kullandığı 34 FK 5652 plakalı otomobil, Engin A. yönetimindeki 34 BVP 842 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Engin A'ın kullandığı otomobilin içindeki 4,5 yaşındaki Elif Azra K. yaralandı.


Olay yerine gelen 112 Acil ambulansı ile Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız tedavi altına alındı. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, trafik ve karayolları ekiplerinin kontrolünde geçişlere müsaade edilirken aracın yoldan kaldırılması sonrasında trafiğe açıldı.


Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.