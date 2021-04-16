Boyabat'ta kaza: 1 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Kalebağı Mesire Alanı'nda yürüyüş yapan yayaya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın yaralandı. Düştüğü yerden kalkamayan kazazedeye çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.