Boyabat'ta köy yolları asfaltlanıyor

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşım sorununu çözmek için çalışmalar gerçekleştiren Boyabat İlçe Kaymakamlığı, Yenikayalı-Bölüklü-Yenimehmetli grup köy yolunda 3 km'lik asfaltlama çalışmalarını tamamladı. İlçe Kaymakamlığı resmi hesabından yapılan açıklamada, "Yenikayalı-Bölüklü-Yenimehmetli grup köy yolu 3 km 2. kat asfalt tamamlanmıştır. Köylülerimize hayırlı uğurlu olsun" denildi.