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Boyabat'ta 'Kurban Derisi Toplama Merkezi' açıldı

Boyabat Belediyesi, daha temiz kurban ve daha temiz çevre hedefiyle ilçede bu yıl; farklı, yeni ve bir ilk niteliğinde kurban hizmeti sunmak için çalışma başlattı.


Bu kapsamda Kurban Bayramı süresince kesilecek kurbanlıkların derileri Boyabat Belediyesi Hayvan Pazarının olduğu bölgede kurduğu "Kurban Derisi Toplama Merkezi"nde toplanacak.


Daha önce tarihi Orta Çarşıda toplanan derilerin istenmeyen çirkin görüntülere sebebiyet verdiğini, ayrıca hijyen dışı uygulamalarla vatandaşların mağdur duruma düşmemeleri için böyle bir karar aldıklarını ifade eden Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, zabıtla ekiplerinin bayram boyunca kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayacaklarını söyledi.

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