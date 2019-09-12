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Boyabat'ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 09.15'te Adnan Menderes Bulvarı Büyük Cami mevkisinde seyir halinde olan Ömer O.'nun (42) kullandığı 06 BCF 719 plakalı motosiklet, önce 57 LA 178 plakalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet park halinde bulunan 57 AAH 965 plakalı araca da arkadan çarparak durabildi.


Kazada yaralanan sürücü Ömer O, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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