Boyabat'ta öğrenci barınma sorunu çözülüyor

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan öğrenci yurdu hizmete girdi.

Yapımına 2016 yılında başlanan ve Boyabat'ta öğrenim gören öğrencilerin barınma sorununu büyük ölçüde çözmesi planlanan KYK Boyabat Yükseköğrenim Yurdu dönem içerisinde hizmet vermeye tam kapasite ile başlıyor. Genel olarak yaklaşık 500 öğrenciye hizmet vermesi beklenen yurt, Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim görecek öğrencilerin yurt sorununu büyük ölçüde çözecek.

Yurt hakkında KYK Sinop Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Boyabat ilçemizde öğrenim görecek kız ve erkek öğrencilerimiz için 204 kapasiteli Boyabat erkek yurdu A ve B blok ile, 300 kapasiteli Boyabat kız yurdu C blok gençleri kucaklamaya hazırlanıyor” denildi.