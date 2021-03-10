Boyabat'ta okul restorasyonu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın himayelerinde gerçekleşecek olan "Boyabat İnönü İlkokulu Restorasyonu Yapım İşi” 2021 yılı yatırımları içerisindeki yerini aldı.

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayıyla; rölöve, restitüsyon, restorasyon güçlendirme ve zemin etüdü projeleri hazırlanacak olan tescilli yapının 2021 yılı içerisinde ihale edilerek projenin yapımına başlanması planlanıyor.

Verilen müjdenin ardından açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Boyabat'ımızın geçmişini yaşatan, geleceğini inşa eden projeler bir bir hayata geçtiği için mutlu ve gururluyuz. Şehrimizdeki birçok hemşehrimizin sıralarında eğitim gördüğü, unutulmaz anılarının bulunduğu tarihi okulumuz, 2021 yılı içerisinde ihale edilerek, ihtişamlı görünümüne yeniden kavuşacak inşallah. Projenin hayata geçirilmesi için gece gündüz mesai harcayan Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş'e göstermiş oldukları özveri için şahsım ve şehrim adına yürekten teşekkür ediyorum. Boyabat'ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.