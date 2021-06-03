Boyabat'ta orman yangını eğitimi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ve Durağan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, özellikle yaz aylarında orman yangınları ile mücadelede etkin rol alan personele eğitim verildi. Boyabat Ak Yörük köyü mevkiinde gerçekleşen eğitime Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Er katıldı. Er personele orman yangınları hakkında geniş kapsamlı bilgi vererek, yangınla mücadelede ekipmanların nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak gösterdi. Daha sonra kontrollü olarak yakılan ateş ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Ahmet Er personeli bilgilendirmek amacıyla yaptığı konuşmasında orman yangınlarıyla mücadelenin ve eğitimlerin önemine değinerek ''Orman yangınlarıyla mücadele vatan savunması ile eşdeğerdir. Ağaç demek orman demek vatan demektir. Bizler orman personeli olarak bu yangınlarla savaşıyoruz. Bu mücadelede başarılı olmak için bu eğitimleri çok önemsiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Eğitime Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Er ile birlikte Boyabat Orman İşletme Müdürü Serkan Demir, Durağan Orman İşletme Müdürü Ziya Yazıcı ,Orman İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ,yangın söndürme işçisi ve arazöz operatörleri katıldı.