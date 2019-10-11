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Boyabat'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 13:30 sıralarında Berrin Keskin (46) idaresindeki 06 BKN 581 plakalı otomobil, Boyabat'tan Sinop istikametine hareket halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Osman köyü mevkisinde meydana gelen kazada su kanalı borusuna çarparak ters dönen araçtaki sürücü Berrin Keskin yaralandı. Yaralı 112 acil servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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