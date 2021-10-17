Boyabat'ta sağanak etkili oldu

SİNOP (İHA) – Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak yolları taş ve çakıl birikintisine çevirdi.

Boyabat'ta akşam saatlerinde başlayan yağmur, kısa bir süre sonra sağanağa dönüştü. 20 dakika süren etkili yağışın ardından daha önceden açılan ve kapatılmayan doğalgaz kazılarının üstünde bulunan taş ve çakıl parçaları yağmur sularıyla birlikte asfaltta sürüklenmeye başladı. Sağanağın etkisini azaltmasının ardından taş ve çakıl araçların altında ve yolların bazı bölgelerinde birikti.

Vatandaşlar, sağanağın etkili olduğu anlarda Ayancık'taki selin bir benzerinin de Boyabat'ta olması riskini göz önüne alarak yokuşta bulunan arabalarını daha güvenli yerlere çekti. Boyabat'ta yağışların devam etmesi bekleniyor.