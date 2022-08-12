Boyabat'ta sağanak: Yollar göle döndü

Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskını meydana geldi, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde Boyabat'ta yaşanan yağış sonrası ilçede bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi. Ana yollarda yer yer araçların lastik boyuna ulaşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı.