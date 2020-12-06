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Boyabat'ta Tarihi Orta Çarşı'nın restorasyonu başladı

Boyabat Kentsel Tasarım ve Tarihi Kent Dokusu’nun Sağlıklaştırılması projesi kapsamında imzaları atılan Tarihi Orta Çarşı Restorasyon uygulaması bugün başladı.

Boyabat Kentsel Tasarım ve Tarihi Kent Dokusu'nun Sağlıklaştırılması projesi kapsamında imzaları atılan Tarihi Orta Çarşı Restorasyon uygulaması bugün başladı.


Yüklenici firmanın ekiplerinin ilk binada çalışmalara başlamasıyla birlikte Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı incelemeler yaptı. İnceleme sonrası yaptığı açıklamalarda restorasyonla bereber kültürel kimliğimizin gün yüzüne çıktığını belirten Başkan Şefik Çakıcı: “Müjdeler olsun ki bugün; Boyabat'ta ticaretin doğduğu yer olan, Şehrimizin göz bebeği Tarihi Çarşımızda restorasyon uygulamaları başladı. En başından beri hayalini kurduğumuz projelerden biri daha hayat buluyor inşallah. Bu çarşıda doğup büyüyen, bu çarşıda yaşayıp yaşlanan herkese karşı; Çarşımızın kültürüne karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sebeple bu restorasyon projesinin hayata geçmesinde emeği olan herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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