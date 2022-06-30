Boyabat'ta tarım arazileri sağanak yağışlardan zarar gördü

Sinop'un Boyabat ilçesinde tarım arazileri sağanak yağışlardan zarar gördü.

Geçen günlerde Boyabat ilçesinde yaşanan şiddetli yağış tarım arazilerini zarar verdi. Yağışın etkili olduğu gece saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, bölgedeki çeltik tarlaları başta olmak üzere yağıştan etkilenen tarım arazileri hakkında Bakan Kirişçi'ye bilgiler verdi. Meydana gelebilecek zararın giderilmesi için Bakan Kirişçi'den destek sözü aldı. Boyabat'taki muhtar ve çeltik üreticileri temsilcilerini bizzat telefonla arayan Bakan Kirişçi, bölgedeki son durumu ve aciliyet duyulan ihtiyaçları kendilerinden dinledi.

“Tüm imkânlarımızla yanınızdayız”

Bakan Kirişçi telefon görüşmesinde muhtar ve tarım üreticilerinin temsilcilerine yanlarında olduklarını belirterek, yağış sonrası bölgede hasar tespit çalışmalarının başladığını ve oluşabilecek her zararın karşılanacağını söyledi. Konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edeceklerini söyleyen Kirişçi, “Endişeniz olmasın, devletimiz emrinizde” ifadelerini kullandı.