Boyabat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Durağan'dan Boyabat'a seyir halinde olan İbrahim Kurt (34) idaresindeki 06 RSN 21 plakalı hafif ticari araç, Boyabat-Durağan yolu İncir köyü mevkisinde aynı istikamette seyir halinde olan Hamza Okutucu'nun kullandığı 55 AVU 84 plakalı hafif ticari araca sağ kısımdan çarptı. Kazada yaralanan İbrahim Kurt, 112 acil servis ekipleri tarafından Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.