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Boyabat'ta traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Sinop Boyabat’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Sinop Boyabat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 12.20'de Osmanköy mevkisinde Özler G.(55) idaresindeki 45 TV 083 plakalı kamyon, Boyabat istikametine doğru kavşaktan dönüş yapan Mehmet Sözcü'nün kullandığı traktörle çarpıştı. Çarpışma sonucunda yoldan fırlayan traktör parçalandı, sürücü Mehmet S. ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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