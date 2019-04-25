Boyabat'ta ‘Tübitak 4006 Bilim Fuarı'

Sinop' un Boyabat ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda geleceğin mucitleri ile Tübitak destekli bilim fuarı gerçekleşti.

Düzenlenen fuarda ortaokul öğrencileri tarafından Fen bilimleri, tarih ve edebiyat dersleri konuları ele alınarak çeşitli stantlar açıldı.

Kurdele kesimiyle başlayan fuarın açılışına Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve Boyabat kaymakamı Fatih Aksoy katıldı.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı yaptığı konuşmadı, " Boyabat Atatürk Ortaokulu' nun düzenlediği Tübitak Bilim Fuarına hoş geldiniz. Geleceğin öğretmenleri, bilim insanları, valisi belediye başkanı olacak siz gençlerimizin böyle etkinlikler düzenlemesi gurur verici. Bu etkinlikte görev alan, emek harcayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.