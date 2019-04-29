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Boyabat'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Sinop’un Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK destekli bilim fuarı gerçekleşti.

Sinop'un Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK destekli bilim fuarı gerçekleşti.


Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde yapılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, kamu kurum daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Fuara katılan Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi sorumluları, "Hazırlanan bu projelerde emeği geçen tüm öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ediyoruz. Hepsi birbirinden başarılı bu projelerden birkaçını da değerlendirilebilir örnek projeler olarak TÜBİTAK Merkezine göndereceğiz" dedi.

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