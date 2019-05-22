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Boyabat'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop’un Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir araçta yaptıkları kontrolde 14 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Sinop'un Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir araçta yaptıkları kontrolde 14 uyuşturucu hap ele geçirdi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın kullandığı 59 ABC 953 plakalı aracın uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Saraydüzü Kavşağı'nda bir market önünde aracı yakalayarak incelemelerde bulundu.


Yapılan incelemede aracın içinde gizlenmiş 14 tane uyuşturucu hap ele geçirildi. M.A. hapları kendisi için Tekirdağ Çorlu'dan aldığını ve parası olmadığından sattığını ifade etti. Gözaltına alınan şüpheli, Boyabat Adliyesinde hakim karşısına çıkarılacak.

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