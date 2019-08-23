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Boyabat'ta yanan bölgeler yeniden yeşillendiriliyor

Sinop’un Boyabat ilçesinde çıkan ve büyük bir alana zarar veren orman yangınının izleri silinmeye çalışılıyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan ve büyük bir alana zarar veren orman yangınının izleri silinmeye çalışılıyor.


06 Ağustos Salı günü Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Elekçam İşletme Şefliğine bağlı İmamlı köyü mevkinde çıkan örtü ve tepe yangını 25 hektarlık alanın yanmasına sebep olmuştu. Boyabat Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler bu orman yangının izlerini silmek için çalışma başlattı.


Bu kapsamda yoğun çaba sarf eden Boyabat Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgede yapılan hasar tespitlerin ardından yanan alanların tekrardan yeşillendirilmesiyle ilgili yoğun çalışma başlattı.


Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "06 Ağustos'ta Boyabat'ta çıkan orman yangınına ait sahanın tekrar yeşillendirilmesi için bugün itibarıyla çalışmalara başlanıldı. Her şey daha yeşil bir Türkiye için" denildi.

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