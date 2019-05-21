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Boyabat'ta 'Yetimler Günü'ne özel iftar programı

Sinop Boyabat’ta "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Kalebağı’nda düzenlenen iftar programında, yetim ve öksüz çocuklar Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ile bir araya geldi.

Sinop Boyabat'ta "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Kalebağı'nda düzenlenen iftar programında, yetim ve öksüz çocuklar Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ile bir araya geldi.


Boyabat Belediyesince düzenlenen anlamlı gecede, Başkan Şefik Çakıcı ve eşi Tülay Çakıcı iftar öncesi, öksüz ve yetimlerle sohbet edip onların sorunlarıyla ilgili bilgiler aldı.


Yemek öncesi gelen misafirlere konuşma yapan Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Belediyemizin 6 yıldır her ramazan ayında iftar programlarıyla bu sene de sizlerle beraberiz. Allah, öksüzleri babalarına emanet etti. Yetimleri de annelerine emanet etti. Aslında belki de sizleri bizlere emanet etti. Belki de bizleri de sizlere emanet etti. Bakın bu akşam sadece belediye başkanı burada yok. Devletimizin Kaymakamı da burada, devletimizin bütün güçleriyle sizlerin yanındayız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

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