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Boyabat'ta zeka geliştirici oyunlar sergisi açıldı

Sinop’un Boyabat ilçesinde "2.

Sinop'un Boyabat ilçesinde "2. Zeka Geliştirici Ahşap, Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi" açıldı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli ve Boyabat Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde düzenlenen sergenin açılışına Boyabat İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy, Boyabat Belediyesi Başkan Vekili Kadir Çeltikçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ve kurum müdürleri katıldı.


Boyabat 15 Temmuz Kültür Merkezinde açılışı gerçekleşen sergide mangala, beşli küp, yapı blokları gibi zekayı geliştirici 33 çeşit oyun bulunuyor.


İlçede bulunan okullar tarafından yoğun ilgi görmesi beklenen sergi 12 Ekim'e kadar 09.00 ile 17.30 arası açık olacak.

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