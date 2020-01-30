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Boyabat'tan depremzedelere yardım eli

Sinop’un Boyabat ilçesinden depremzedelere yardım eli uzatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinden depremzedelere yardım eli uzatıldı.


Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) geçtiğimiz günlerde TOBB ve AFAD öncülüğünde deprem bölgesi için Boyabat'ta kampanya başlatmıştı. Bölgedeki çalışmalarını sona erdiren Boyabat TSO ısıtıcı, kullanılmamış giysi, kuru gıda, çocuk bezi gibi birçok yardım malzemesini yola çıkardı. Boyabat'tan yola çıkan yardım kamyonu Elazığ ve Malatya'da depremzedelere ulaşacak.


Boyabat TSO'dan yapılan açıklamada, "Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası AFAD tarafından belirlenen acil ihtiyaçlar kapsamında Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası, üyeleri ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından hazırlanan yardım malzemeleri yola çıktı. Üyelerimiz ve hemşehrilerimiz adına depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileriz. Türkiye, Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerinin yanındadır" ifadelerine yer verildi.

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