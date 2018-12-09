Bu dükkan tarihe yolculuk yaptırıyor

Sinop'ta hizmet veren bir iş yeri, ziyaretçilerine adeta tarihte yolculuk yaptırıyor.

Sinop'ta bir iş yerinde 70 yılı aşkın eşyalar satışa sunuluyor. İş yeri sahibi Ersin Şahinkaya, “Bu işe 30 sene önce meraktan başladık babamın vasıtasıyla. 30 seneden beri bu işi yapıyoruz. İlk babamın aklına geldi. Yıllardan beri eski ürünleri topluyordu. Burada eski eşyaları il ve ilçelerden topluyoruz. Daha sonra burada meraklılara, illerden gelen misafirlerimize satıyoruz. Rağbet var" dedi.

70 yıllık mahkum sazı

Dükkandaki eşyalar hakkında bilgi veren Şahinkaya, "Radyolar var. Eski lüküslerimiz var. Plaklarımız var. Eski sazlarımız var. Bu saz 70 yıl önce olan bir saz. Mahkumun yaptığı bir saz. Sedef işlemelidir. Yapılışı farklıdır. Sarmaşık ağacından bir mahkumun cezaevinde yaptığı eski bir sazdır” diye konuştu.