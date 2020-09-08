Bu konak tarih kokuyor

Sinop'un Boyabat ilçesindeki Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'nde, geçmişe ait kültürel değerler, unutulmaya yüz tutmuş oyunlar, masallar ve türküler, ziyaretçilere interaktif etkinliklerle tanıtılıyor.

Boyabat Belediyesi bünyesindeki Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, ziyaretçilerini uygulamalı olarak adeta geçmişte yolculuğa çıkarıyor. Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın yoğun çabaları ile hizmete geçmesi planlanan Yaşayan Kültürel Miras Müzesi projesi tamamlandı. Boyabat ilçesinde 150 yıllık bir konak müzeye dönüştürüldü. Zamanında Mahmut Hüdai Efendi'nin konağı olarak bilinen konak 2008 senesinde satışa çıkarıldı. Boyabat Belediyesi tarafından satın alındı. Konağın restorasyonu 2009 yılında tamamlandı. 2010 senesinde ise konuk evi olarak hizmet vermeye başladı. Bu süre zarfında ilgi toplayan konak Boyabat halkı tarafından yoğun ilgi gördü. 2018 yılında ise müze yapma çalışmaları başlatıldı ve 2 süre zarfında bu çalışmalar tamamlanarak 2020 itibariyle müze olarak hizmet vermeye hazır hale getirildi.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü itibarıyla ücretsiz olarak halka açılan konak müze Boyabat ve Türk geleneksel tarihi yapısını anlatmak adına önemli bir rol oynuyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan müze görevlisi Elçin Yayla, "Burada biz Türk gösteri sanatlarından önemli temsilcileri olan Karagöz ve Hacivat tasvirlerini tanıtıyoruz. Öğrencilere burada onlara oynatım imkanı sağlıyoruz. Aynı zamanda meddah geleneği köy seyirlik orta oyunu geleneklerini aktarmak istiyoruz. Bilindiği üzere UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine kaydedilmiş olan Karagöz, Dede Korkut Hikayeleri de meddahlık geleneği de bizim için önemli kültürel unsurlardır. Onların da burada aktarımını sağlıyoruz" dedi.