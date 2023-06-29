İhlas Haber Ajansı

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"Bu Yolda Sana Güveniyoruz" uygulaması

Sinop’un Türkeli ilçesinde, Kurban Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde polis ekipleri tarafından "Bu Yolda Sana Güveniyoruz" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Kurban Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde polis ekipleri tarafından "Bu Yolda Sana Güveniyoruz" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi.


Kurban Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, "Bu Yolda Sana Güveniyoruz" sloganıyla sürücüleri uyararak, bayramlarını kutladı.


İlçe girişinde gerçekleşen uygulamada, toplumsal farkındalığı artırmak için sürücü ve vatandaşlara yönelik, "Gözünü Yoldan Ayırma, Sevdiklerinin Gözünü Yolda Bırakma" ve "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" mottosuyla bilgilendirmeler ve uyarılarda bulunarak, bilgilendirici broşürler verildi.

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